كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تتعهد بإسقاط أي طائرة أمريكية إذا انتهكت المجال الجوي مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بأنه إذا عبرت طائرة أمريكية أخرى حدود الجمهورية الإسلامية، فسوف يتم إسقاطها أيضًا.

وادعى الجيش الأمريكي في السابق، أن سفينة حربية أمريكية في مضيق هرمز قد أسقطت طائرة إيرانية بدون طيار بعد أن أصبحت ضمن "مجال تهديد". لكن الجيش الإيراني نفى التقرير، قائلاً، إن الطائرة عادت بأمان إلى قاعدتها الجوية.

يأتي هذا البيان بعد أن أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار، قائلة إنها انتهكت المجال الجوي للبلاد. بيد أن القيادة المركزية الأمريكية ادعت أن الطائرة قد أسقطت أثناء عملها فوق المياه الدولية في مضيق هرمز.