كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بن زايد يبدأ زيارة دولة إلى إندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا في زيارة دولة.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بأن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، كان في مقدمة مستقبليه ولي عهد أبوظبي.

ولدى وصول موكب الشيخ محمد بن زايد إلى قصر بوغور الرئاسي ترافقه فرق خيالة وعسكرية وشعبية احتفاء بالزيارة، جرت مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا.

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وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لولي عهد أبوظبي ثم استعرض يرافقه الرئيس الإندونيسي ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية له، كما اصطف مجموعة من الأطفال ملوحة بأعلام الدولتين مرحبين بزيارة سموه إلى إندونيسيا.

ووصل الشيخ محمد بن زايد إلى إندونيسيا، قادما من الصين التي اختتم فيها زيارة دولة استمرت 3 أيام، شهدت توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية بين أبوظبي وبكين، في المجالات الدفاعية والاقتصادية والتجارية والبيئية إضافة إلى التعليمية والجمارك والطاقة.