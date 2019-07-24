كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 22 بولنديًا باصطدام حافلة بمنحدر جنوب تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 22 مواطنًا بولنديًا على الاقل بجروح بينهم ثلاثة اصاباتهم خطيرة بعدما اصطدمت حافلة بمنحدر مشجر قرب منتجع كيمير بجنوب تركيا يوم الثلاثاء.

وقالت "ايوا سووارا" المتحدثة باسم وزارة الخارجية البولندية للصحفيين اليوم الاربعاء "لا يزال سبعة أشخاص في المستشفى، من بين هؤلاء السبعة أصيب ثلاثة بجروح خطيرة."

وقالت صحيفة ميليت التركية إن السياح الروس والنرويج كانوا على متنها، مضيفة أن ما مجموعه 25 أصيبوا، معظمهم من الزجاج المكسور، ونقلوا إلى المستشفيات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تركية من كيمر، بالقرب من أنطاليا على ساحل البحر المتوسط، أشخاصًا يتسلقون العودة إلى الطريق من حافلة مقلوبة.

وقالت سوارة: "إن 38 بولنديًا كانوا على متن الطائرة وأضافوا أن الخدمات القنصلية بالبلاد اتصلت بأسر المصابين".