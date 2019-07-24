كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني: احتجاز الناقلة البريطانية كان عملا "قويا ودقيقا واحترافيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه في حال أفرجت بريطانيا عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة لدى سلطاتها في جبل طارق، فإن إيران سترد بالمثل حيال الناقلة البريطانية التي احتجزتها بمضيق هرمز، مؤكدا مسؤولية بلاده عن الحفاظ على الأمن في المجاري المائية بالخليج الفارسي.

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله، اليوم الأربعاء: "مضيق هرمز ليس مكانا للمزاح أو التلاعب بالقواعد الدولية للملاحة البحرية"، مضيفا: أن "المسؤولية الرئيسية عن حماية مضيق هرمز والخليج الفارسي تقع بشكل رئيسي على إيران والدول المجاورة، وليس للآخرين صلة بهذا الأمر".

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وأضاف أنه إلى "جانب حماية مضيق هرمز والخليج الفارسي، تعمل الجمهورية الإسلامية الإيرانية كذلك على حماية المجاري المائية الأخرى في العالم، بما في ذلك باب المندب والمحيط الهندي".

وتابع الرئيس الإيراني، "اعتقد أنه يتوجب على العالم أن يشكر الحرس الثوري لحمايته وحفظه الأمن في مضيق هرمز"، واصفا احتجاز القوات الإيرانية للناقلة البريطانية بأنه "عمل احترافي ومقتدر".

وأكد "نحن لا نسعى إلى زيادة التوتر مع الدول الأوروبية، إذا التزموا بتعاملاتهم ضمن إطار القانون الدولي وتراجعوا عن إجراءاتهم غير القانونية، مثل الإجراء غير القانوني الذي قامت به حكومة جبل طارق، فإنهم سوف يتلقون جوابا مماثلا منا على ذلك".