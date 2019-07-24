كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تنفي اعتراض الولايات المتحدة لطائراتها بدون طيار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت إيران مرة أخرى أنه لم يتم اعتراض أي من طائراتها بدون طيار بعد أن قال الجيش الأمريكي إنه استهدف اثنتين منها الأسبوع الماضي.

ذكرت القيادة المركزية الامريكية يوم الثلاثاء انه تحطمت طائرة بدون طيار ايرانية فى البحر بعد ان اتخذت السفينة يو اس اس بوكسر ما وصفته القيادة المركزية "بعمل دفاعى" ضدها يوم الخميس الماضى. وقالت إن بوكسر قامت أيضًا باستهداف طائرة إيرانية ثانية في نفس الوقت، لكنها لم تستطع تأكيد تدميرها.

صرح وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، للصحفيين اليوم الأربعاء بأنه "إذا ادعى أحد ذلك فيجب عليه تقديم أدلة"، مشيرا الي إنه عندما أسقطت إيران طائرة أمريكية بدون طيار في الشهر الماضي، نشرت صورا للحطام للتحقق منها.

وأضاف "لم يتم اعتراض أي من طائراتنا بدون طيار".

