كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاز كوريان جنوبيان و15 روسيا في كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت سول انه تم احتجاز كوريين جنوبيين و15 روسيًا في كوريا الشمالية لمدة أسبوع بعد ان انجرف قاربهم في المياه الكورية الشمالية.

اوضحت وزارة التوحيد في سول اليوم الأربعاء ان أفراد الطاقم كانوا على متن قارب صيد يرفع علم روسيا عندما احتجزته كوريا الشمالية في 17 يوليو.

وقال بيان للوزارة إن كوريا الشمالية لم تستجب لدعوات كوريا الجنوبية المتكررة لإعادة تقسيمها.

تحتجز كوريا الشمالية ستة كوريين جنوبيين آخرين بسبب محاولات مزعومة لبناء كنائس تحت الأرض داخل كوريا الشمالية وغيرها من الاتهامات.

وقد تحسنت العلاقات بين الكوريتين العام الماضي بعد أن دخلت كوريا الشمالية في محادثات بشأن برنامجها النووي، لكن قلصت كوريا الشمالية من تبادلاتها مع كوريا الجنوبية وسط عدم إحراز تقدم في الدبلوماسية النووية.

