كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تنفي إقامة موقع عسكري في ميناء بكمبوديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت الصين أن التقارير التي تفيد بإقامة موقع عسكري في ميناء بكمبوديا غير صحيحة.

فقد اوردت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين أن الصين وكمبوديا وقعتا اتفاقا سريا يسمح لبكين بالاستخدام الحصري لقاعدة بحرية في سيهانوكفيل في خليج تايلاند.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع وو تشيان اليوم الاربعاء ان الجيشين الصيني والكمبودي "قاما دائما بتبادلات جيدة وتعاون في التدريب العسكري"، مضيفا ان "هذا التعاون لا يستهدف أطراف ثالثة".

وفي حديثه إلى موقع "فريش نيوز" الموالي للحكومة، وصف رئيس الوزراء الكمبودي هون سن التقرير بأنه "أسوأ الأخبار المشوهة" مشيرا الي ان كمبوديا لم تناقش إطلاقًا إقامة قاعدة مع الصين.

