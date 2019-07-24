كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: بعض أفعال محتجي هونج كونج "لا تطاق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشير الحكومة المركزية في الصين إلى مادة في قانون هونغ كونغ تسمح للجيش بالتدخل خلال أزمات الأمن العام.

وردا علي سؤال حول كيفية رد وزارة الدفاع على "قوى الاستقلال" المتصاعدة في هونغ كونغ، اوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع وو تشيان في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء ان "سلوك بعض المتظاهرين المتطرفين... لا يطاق على الإطلاق" مشيرا إلى المادة 14 من قانون هونج كونج دون توضيح.

تنص المادة على أنه يجوز لحكومة هونج كونج طلب المساعدة من القوات العسكرية الصينية المتمركزة في المدينة "للحفاظ على النظام العام".

خرج سكان هونج كونج إلى الشوارع بأعداد كبيرة للاحتجاج على مشروع قانون تسليم المجرمين والدعوة إلى إصلاحات ديمقراطية. ووجه بعض المحتجين غضبهم لحكومة البر الرئيسي.

