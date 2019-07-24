كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بكين: الصين وروسيا تعتزمان مواصلة تحسين التعاون العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الاربعاء، إن الصين وروسيا ستواصلان تعزيز وتحسين تعاونهما حيث دخلت الدولتان حقبة جديدة في العلاقات.

وقال وو تشيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية: "دخلت الصين وروسيا حقبة جديدة في العلاقات كما دخل جيش البلدين في حقبة جديدة من التعاون تحت القيادة الاستراتيجية لرئيسيهما".

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وأضاف المتحدث، أن جيش البلدين سيواصل دعم بعضهما البعض والتفاعل من خلال التبادلات رفيعة المستوى والتعاون الاستراتيجي وتطوير التكنولوجيا العسكرية وجهود مكافحة الإرهاب من أجل دعم التوازن العالمي للأمن والاستقرار.

أجرى الجيش الروسي والصيني يوم الثلاثاء، أول تدريبات دورية مشتركة على متن طائرات طويلة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

في أعقاب التدريبات، ادعى رؤساء الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في وقت سابق من ذلك اليوم، أن طائرة روسية عبرت بشكل غير قانوني المجال الجوي الكوري الجنوبي مرتين فوق بحر اليابان، وهو ادعاء نفذته موسكو. ردت كل من روسيا والصين على التصريحات المطلقة، مشددة على أن المناورات لم تكن موجهة ضد دول أخرى.