خاص.. آخر تطورات صفقة انتقال بن ناصر أحسن لاعب في “الكان” إلى ميلان – فيديو

فيديو: عبد الله آيت شريف

كشف محمد بن ناصر، عم نجم كأس افريقيا في نسختها الأخيرة، اسماعيل بن ناصر، أن نادي ميلان الإيطالي وصل لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع ابن أخيه لضمه من فريق إمبولي.

وصرح بن ناصر العم ل”اليوم 24″، أن نجم المنتخب الجزائري اسماعيل، انتقل أمس الثلاثاء رفقة والده لمدينة ميلان بطائرة خاصة من أجل الحديث عن تفاصيل العقد وبنوده.

وأبرز نفس المتحدث، أن هناك بعض الأمور التي وجب معالجتها مثل إمكانية استرجاعه من فريق أرسنال الإنجليزي الذي لعب له سابقا.

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وتحدث عم بن الناصر، عن أمنية عائلته في تمثيله لفرق كبيرة في الدروي الإسباني والإنجليزي.

وحقق بن ناصر المغربي الأصل، لقب كأس افريقيا رفقة المنتخب الجزائري، إضافة لفوزه بلقب أفضل لاعب في البطولة.