خلود البطيوي تتحدث عن واقع السينما.. وعن رأيها في دخول المغنيات لميدان التمثيل-فيديو

فيديو: عبد الله آيت شريف

عبرت الممثلة المغربية، خلود البطيوي، عن رأيها في دخول المغنيات لميدان التمثيل، مرحبة بهم وبكل من تتاح له الفرصة، شرط أن يتعامل باحترافية ويحترم الميدان.

وتحدثت خلود البطيوي لـ”اليوم 24″ عن مشاركتها في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام في المهرجان الدولي لسينما التنوع بتازة، مبرزة ايجابيات هذه التظاهرة على تازة وساكنتها.

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وكشفت البطيوي أنها مشاركة في عمل سينمائي بعنوان “أنديغو” حاز على جوائز في مهرجانات وطنية وأجنبية، لكن عرضه في القاعات السينمائية لم ينطلق بعد.

واعتبرت البطيوي أن العائق الذي يواجه السينما المغربية حاليا هو قلة الإمكانيات والميزانية الضعيفة للأفلام، معتبرة صناع السينما المغاربة مناضلين لتمكنهم من إنجاز أعمال بميزانية ضعيفة.