خلاف بين أب وابنه ينتهي بجريمة قتل.. والسلاح “منجل” -التفاصيل

إهتزت جماعة أولاد امبارك بإقليم بني ملال أمس الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في العشرينيات على يد والده.

وأفادت مصادر”اليوم24″، أن الأب دخل في شجار عنيف مع ابنه، تطور إلى تبادل للضرب بينهما، إاستعمل فيه الأب منجلا مسببا لإبنه جروح خطيرة تسببت له في نزيف حاد.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم نقله الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي ببني ملال، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بقسم المستعجلات، حيث تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بذات المستشفى لإخضاعها الى التشريح الطبي.

هذا وفتحت مصالح الدرك الملكي، تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، حيث جرى حجز أداة الجريمة واعتقال الأب، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن البحث، الذي تشرف عليه النيابة العام بمحكمة الإستئناف ببني ملال.