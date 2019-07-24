رسميا.. اتحاد أمريكا الجنوبية يعاقب ميسي -التفاصيل

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، عبر بيان أصدره فجر اليوم الأربعاء، عن العقوبات المسلطة على نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقرر “كونميبول” إيقاف ميسي مباراة واحدة مع الأرجنتين، إضافة لغرامة مالية بقيمة 1500 دولار أمريكي، ستخصم بشكل تلقائي من المبالغ المسلمة للاتحاد الأرجنتيني.

وتأتي هذه العقوبة في حق “البرغوث”، بسبب تصريحاته واتهاماته في حق اتحاد أمريكا الجنوبية، خلال بطولة “كوبا أمريكا”، التي احتضنت نهائياتها الملاعب البرازيلية، من 15 يونيو الماضي إلى 7 يوليوز الجاري.

واتهم لاعب برشلونة الإسباني أعضاء “كونمييول” بالمفسدين، وحملهم مسؤولية خروج راقصي “التانغو” من نصف نهائي البطولة أمام البرازيل، التي أكد أن الاتحاد القاري عمل على خدمتها من أجل الفوز باللقب، ناهيك عن رفضه تسلم ميدالية المركز الثالث، عقب فوز الأرجنتين على الشيلي في مباراة الترتيب.