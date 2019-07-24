حصريا.. أسرة “بن ناصر” أفضل لاعب ب”الكان” تكشف لماذا اختار الجزائر بدل أصله المغرب ودور محرز في استقطابه -فيديو

فيديو: عبد الله آيت شريف

لمع اسم اللاعب اسماعيل بن ناصر في النسخة المنصرمة من كأس أمم افريقيا، ونال جائزة أفضل لاعب في المسابقة، إلى جانب تتويجه رفقة المنتخب الجزائري باللقب الأغلى في القارة السمراء، ليطرح الجمهور سؤالا عن سبب عدم تمثيل هذه الموهبة الكروية الشابة لبلد والده المغرب.

بن ناصر اختار اللعب في صفوف محاربي الصحراء، منتخب بلد والدته، غير أن قراره هذا لم يكن ينوي أخده، لو قبل المدير التقني للمنتخبات المغربية ناصر لارغيت أن يلحتق اللاعب الموهوب بصفوف المنتخب الوطني الأول.

“اليوم24” زار عائلة أفضل لاعب في افريقيا، بمدينته الأم تازة، من أجل الحديث عن موضوع المغربي الذي يلعب في صفوف الجزائر كما وصفه عمه.

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وفسر عم اسماعيل بن ناصر، سبب اختياره اللعب في المنتخب الجزائري، محملا المسؤولية الكاملة لضياع هذه الموهبة الكروية من المغرب لناصر لارغيت، ومبرزا دور النجم الجزائري رياض محرز في استقطابه لمنتخبه الحالي.

وتحدث بناصر العم عن فترة “الكان”، وكيف تفاعلت عائلته في مدينة تازة مع مباريات المنتخب الجزائري الذي يلعب في صفوفه اسماعيل، قبل أن ينتقل الجميع إلى مصر لحضور المباراة النهائية للكان، والاحتفال مع ابنهم.

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