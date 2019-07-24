طقس الأربعاء.. جو حار مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء ، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من الجنوب الشرقي، وجنوب البلاد والسهول الداخلية.

وستتشكل بعض السحب المنخفضة خلال الصباح والليل والمرفوقة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل. وستظهر سحب غير مستقرة مصحوبة برعد وزخات مطرية فوق مرتفعات الأطلس والريف والجنوب الشرقي ، والمنطقة الشرقية ، فضلا عن مرور سحب شرق الاقاليم الجنوبية.

أما بباقي الجهات، فستكون الأجواء مستقرة عموما مع سماء صافية إلى قليلة السحب على العموم.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة، شمالية وأحيانا غربية بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية والمناطق الواقعة غرب المتوسط والريف ، وما بين 26 و33 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 20 و 25 درجة بباقي الأنحاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و30 درجة جوار السواحل وبالمرتفعات، وما بين 31 و36 درجة بسهول المحيط الأطلسي، ووسط البلاد ومحليا بالمنطقة الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين40 و42 درجة بكل من السايس، والسهول الداخلية وداخل منطقة سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 43 و47 درجة بأقصى كل من الجنوب الشرقي وجنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز ، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والعيون ، وهائجا بباقي السواحل .