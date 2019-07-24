اعتقال 23 فلسطينيا بالضفة وتوغل عسكري محدود بغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 23 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتل، فيما توغلت آليات عسكرية للاحتلال بساعات الصباح، بشكل محدود شمالي قطاع غزة وقامت بأعمال تجريف في المكان، وإطلاق نار.

ووفقا لجيش الاحتلال فإن جنود اعتقلوا 23 شابا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة فأعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال وحيازة أسلحة ووسائل قتالية ومبالغ مالية وظفت لأعمال وصفها جيش الاحتلال بـ"الإرهابية".

في محافظة الخليل، اعتقلت قوة عسكرية للاحتلال شابا عقب اقتحام منزله بالخليل، واندلعت مواجهات في منطقة عيصى بالمدينة.

أما في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوّات الاحتلال الشقيقيْن خالد ومحمد رائد نادي طقاطقة من منزلهما في بلدة بيت فجار، كما سلمت قوات الاحتلال شابا بلاغ مقابلة لمخابراتها، عقب اقتحام منزله في بلدة بيت كاحل.

وفي محافظتي طولكرم ونابلس واعتقلت ستة مواطنين وفتشت منازلهم. وقال شهود عيان إن المداهمات شملت بلدات عنبتا وكفر اللبد والرأس، حيث اعتقلت أربعة مواطنين في بلدة كفر اللبد هم أحمد عبد القادر حمدان، ومحمد إبراهيم فقها، وأحمد أبو جبارة، وفادي خطاب. وطالت الاعتقالات في غالبيتها أسرى محررين من حركة حماس.

كما اقتحمت بلدة عنبتا واعتقلت الشاب مثنى عبد الله سدلة من بلدة عنبتا شرقا، ويونس غازي عودة من قرية الرأس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت الشاب حازم أحمد إدريس من منزله، وهو أسير محرر أفرج عنه قبل خمسة شهور. كما اعتقل شابا على حاجز طيار قرب بلدة دوما.

Advertisements

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل دوما، واعتقلت الشاب محمود لبيب دوابشة، وهو أسير محرر أمضى 5 سنوات في سجون الاحتلال، وكان يستعد للزواج، حيث لم يمض سوى 5 أشهر على الإفراج عنه.

وجاء اعتقال دوابشة بعد ساعات من مداهمة منزل عائلته وتفتيشه بحثا عنه، والاعتداء على أفراد عائلته بغاز الفلفل، وتسليمهم بلاغا له لمقابلة مخابرات الاحتلال بمعسكر حوارة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت، مساء الثلاثاء، الشاب محمد جعفر دوابشة من بلدة دوما، بعد استدعائه للمقابلة بمعسكر حوارة.

وفي قطاع غزة، توغلت آليات عسكرية تحرسها قوات الاحتلال، بشكل محدود شمالي قطاع غزة وقامت بأعمال تجريف في المكان، وإطلاق نار.

وقال شهود عيان، إن ثمان جرافات عسكرية للاحتلال توغلت بشكل محدود شرقي بلدة جباليا وقامت الجرافات قامت بأعمال تحري في المكان وسط إطلاق نار متقطع من العربات العسكرية التي تحرسها.