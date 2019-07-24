إلقاء قنبلة قرب المجلس المحلي في يركا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألقى جناة قنبلة على شارع المجلس المحلي في قرية يركا، فجر اليوم الأربعاء.
ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا الساعة 02:00 من فجر اليوم، وباشرت التحقيق في ملابسات إلقاء القنبلة على شارع المجلس المحلي في يركا، وتمّ العثور على جسم مشبوه في ساحة المجلس المحلي، وبدأ المحققون بالبحث عن أدلة وعن المشتبهين.
وقام خبراء المتفجّرات بتفكيك القنبلة اليدوية التي عثروا عليها، وعلى ما يبدو، فإنّ الخلفية حنائية.
يذكر أن عددا من أهالي يركا عثروا قبل عدة أشهر على عبوة ناسفة وضعت عند مدخل بناية المجلس المحلي، كما ألقى جناة مجهولون، مؤخرا، قنبلة باتجاه المجلس المحلي في يركا، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.
وتسود حالة من الاستنكار والغضب العارمين بين الأهالي في يركا، على خلفية الجريمة، سيما وأنها ليست المرة الأولى التي يتم من خلال استهداف المجلس المحلي.
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