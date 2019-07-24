باقة الغربية تعترض على مخطط سكة الحديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت بلدية باقة الغربية اعتراضها على مخطط سكة الحديد. وأكد الناطق بلسان بلدية باقة الغربية أن "جلسةٌ أولى عُقِدَت، أمس الثّلاثاء، في المجلس القطريّ للتخطيط والبناء في القدس، لتداول وتباحث اعتراضات بلديّة ومواطني مدينة باقة الغربيّة على مخطّط مسار سكّة الحديد الذي من المفترض أن يلتهم مئات الدّونمات من الأراضي الاحتياطيّة المتبقيّة للبلدة، وذلك بعد أن صادرت الدّولة مئات الدّونمات من باقة من أجل شارع قطري رقم 6 (عابر إسرائيل)".

وذكر أنه "شارَكَ في الجلسة، رئيسُ البلديّة، مرسي أبو مخّ، الذي قَدِمَ مَعَ طاقم الهندسة من البلديّة، إضافَةً إلى مجموعة كبيرة من أصحاب الأراضي، المزارعين، الذين سوفَ يتضرّرون من مسار المخطّط من سكّة القطار. وطرَحَ رئيس البلديّة، ومواطنو باقة المزارعون، روايتهم بشأن السّيناريوهات السّلبيّة التي ستحلّ بمدينة باقة في حال تنفيذ المخطّط والتهام أراضيهم، إذ أسهَبَ أبو مخ في شرحه عن الحصار الذي يلمّ بأراضي باقة التي قد طُوِّقَت بشارع 6 وتضرّرت إلى حدٍّ كبير".

وبحسب بيان الناطق بلسان البلدية "أوضح رئيس البلديّة أنّ الاحتياطيّ الضّئيل من الأراضي المتبقّية لمدينة باقة معرّضٌ للخطر الكبير، قائلًا إنّ السيناريو هذا سوف يمسُّ إلى حدّ كبير بما تبقّى من أراضٍ خضراء زراعيّة وحيويّة للبلدة.

ويُشارُ إلى أنّ بلديّة باقة تقودُ الحملةَ، بالتّعاون مع المزارعين المتضرّرين، ضدّ المخطّط المزمع تنفيذه، والذي سيمسّ باحتياطيّ أراض هامّ وحيويّ جدًا للمدينة".