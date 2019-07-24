شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد والرئيس الإندونيسي يغرسان شجرة الصداقة والتلاحم والان مع التفاصيل

شارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الأربعاء، في غرس شجرة صنوبر الصمغ "أجاثيس دامارا" التي ترمز للتلاحم والصداقة في تقاليد دول جنوب شرق آسيا، بساحة قصر بوجور الرئاسي.

وقام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الإندونيسي، بجرف التربة بعد زرع شجرة صمغ بطول متر، وسقيا المكان أثناء مشاركتهما في الحديث.

وترمز الشجرة المعروفة بصنوبر الصمغ "أجاثيس دامارا" إلى معاني التلاحم والصداقة الأبدية في ثقافة شعوب دول جنوب شرق آسيا التي عرفت بها.

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ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، إلى جاكرتا في زيارة دولة إلى جمهورية إندونيسيا.

وكان في مقدمة مستقبلي ولي عهد أبوظبي، الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

ولدى وصول موكب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى قصر بوجور - ترافقه فرق خيالة وعسكرية وشعبية احتفاء بالزيارة ـــ جرت مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا بينما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ثم استعرض الزعيمان حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما.. كما اصطف مجموعة من الأطفال ملوحة بأعلام الدولتين مرحبين بزيارة ولي عهد أبوظبي إلى إندونيسيا.