شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تؤكد التزامها بتحويل 750 مليون دولار مساعدات نقدية للأردن والان مع التفاصيل

أكدت السفارة الأمريكية في الأردن، أن المساعدات النقدية الأمريكية للمملكة، والبالغة زهاء 750 مليون دولار، من أصل إجمالي المساعدات البالغ 1.5 مليار، سيتم تحويلها قبل نهاية العام الحالي.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم السفارة دانييل مانغييس القول، إنه سيتم تحويل دعم ميزانية الحكومة الأردنية هذا العام وفقاً لجدول زمني مماثل للتحويل الذي تم العام الماضي.

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ويشار إلى أن الأردن حصل على مساعدات العام الماضي في شهر ديسمبر (كانون الأول)، بما يعادل 745 مليون دولار.

ووفقاً لمانغييس، فإن مساعدات العام الحالي "تعد جزءاً من التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه الأردن، كما هو مبين في مذكرة التفاهم المبرمة في فبراير (شباط) 2018 بين الولايات المتحدة والأردن، والتي وعدت بمساعدات ثنائية بحد أدنى 1.275 مليار دولار سنوياً على مدى 5 سنوات، وبما مجموعه 6.375 مليار دولار تبدأ من 2018 وتنتهي في 2022".

وقال، "على مدار العقود الستة الماضية، عملت الولايات المتحدة والأردن، جنباً إلى جنب، لتحسين الاستقرارين الاقتصادي والإقليمي، وتعزيز الحكم الديمقراطي، وتقديم الخدمات الأساسية لشعب هذا البلد".