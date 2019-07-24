شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة تريم تتسلم أدوات ومعدات جديدة مقدم من منظمة الهجرة الدولية والان مع التفاصيل
شهدت محافظة حضرموت انتهاء أعمال تسلم مكتب الأشغال بمديرية تريم معدات وأدوات العمل الخاصة بمشروع النقد مقابل العمل لنظافة مدينة تريم، والذي جرى تمويله من منظمة الهجرة الدولية.
وجرت عملية التسليم بحضور مدير عام مديرية تريم المستشار القانوني خالد هويدي، ومدير عام مكتب الأشغال العامة بمدرية تريم المهندس سالم يعمر، وممثل المنظمة الدولية للهجرة صالح سالمين بن منصور، ومنسق المشروع بتريم أشرف الحدري.
وثمن مدير عام مديرية تريم، جهود المنظمة الدولية للهجرة في إنجاح المشروع الذي حسن من مستوى النظافة في المدينة، مشيراً إلى أن تسليم أدوات ومعدات المشروع لمكتب الأشغال العامة سيعزز من عمله ويخفف من العبء عليه.
وتأتي تلك الخطوة في إطار تحقيق استدامة المشروع، وتعزيز إمكانيات صندوق النظافة في ساحل حضرموت.
يشار إلى أن مشروع النقد مقابل العمل استهدف مديريتي المكلا وتريم، على مدى أربعة أشهر عمل خلالها 350 مستفيداً على إزالة الانقاض ومهملات الهدم والقمامة ونظافة عدداً من المنشآت الحيوية.
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