شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطة يمنية تكشف خطورة الدعم القطري والان مع التفاصيل

يوما بعد يوم تنكشف حيل النظام القطري القذر، عبر أجندته التي تغدق عليها ملايين الريالات.

وفي واقعة هي ليست الأولى من نوعها، كشفت اعترافات الناشطة اليمنية شفاء الناصر ارتباطها إلى جانب بعض النشطاء الآخرين في قيادة حملات تجرح في دور التحالف العربي الدعم لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي ، والمقاومة الجنوبية.

ويبدو أن محاولة تذاكي الناشطة الممولة قطريا مع بعض رفقائها، تسببت في كشفها على حقيقيتها.

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وكان من أبرز تغريدات الناشطة اليمنية الممولة من نظام الدوحة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قولها "

كنا بالمجموعة نعلن حالة طوارئ عندما كان اتباع الانتقالي يعملون هاشتاق بتويتر ونحاول بكل جهودنا ان تكون مساحتهم الأعلامية محدودة وفي كل مرة نفشل بالمهمة ولم نتوقع يومآ انهم يصلون الى ماوصلو الية بالتأثير الأعلامي برغم ان اعلامهم تطوعي وليس مدعوم مثلنا".

وأصافت الناصر في سلسلة تغريدات تابعها "اليمن العربي":" كل وسيلة اعلامية استخدمناها للتشوية بالقادة الجنوبيين ولم ننجح وتحولنا لمهاجمة الاماراتيين الداعمين لهم واستخدمنا طرق عديدة ومنها ان نطلق على الامارات دولة احتلال من اجل كسب متعاطفين معنا وفشلنا بذالك وكل هذا كان مخطط يأتي من المشرفين" .

وتابعت: " لايوجد بالعالم من يستلمو رواتب مقابل الكذب غير الشبكة التي كنت احد اعضائها".