شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل تنقذ شخصين في تاسع أيام موسم البلدة في سواحل الستين بالمكلا والان مع التفاصيل

نجحت فرق الإخلاء والإنقاذ التابعة لقوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت صباح يوم الثلاثاء تاسع ايام موسم البلدة السياحي من انقاذ حالتين لمواطنين، تعرضوا للغرق بعد دخولهم الى مسافات بعيدة و بسبب تيارات مائية جرفتهم بعيدا عن الشاطئ نحو العمق ، انقاذ الحالتين في شاطئ ساحل الستين امام فندق مكة ، حيث باشرت فرق الإخلاء والإنقاذ المنتشرة على السواحل بسرعة التدخل بعد رصدها للحالتين وتلقيها البلاغ من قبل الدوريات الراجلة وإنقاذ الحالتين من الغرق .. وحالتهم الصحية جيدة .

وتجدد قيادة قوات خفر السواحل دعوتها لجميع الاخوة المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التهور في الدخول إلى مسافات بعيدة عن الشاطئ .

كما تناشد مجددا خطباء وأئمة المساجد والشخصيات المؤثرة في المجتمع أن يسهموا بدورهم في التوعية المجتمعية في هذة الايام و خلال موسم البلدة للحد من ظاهرة الغرق . كما تنبه قيادة خفر السواحل الجميع من اضطراب وهيجان البحر هذة الايام والرياح الشمالية النشطة والتقيد باوقات الاغتسال والسباحه في الاماكن المخصصة واتباع ارشادات السلامة البحرية والتحذيرية من بعض الاماكن الخطرة.