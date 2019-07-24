شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يصل إلى جاكرتا في زيارة دولة لإندونيسيا والان مع التفاصيل

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إلى جاكرتا في زيارة دولة إلى جمهورية إندونيسيا.

وكان في مقدمة مستقبلي ولي عهد أبوظبي، الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

ولدى وصول موكب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى قصر بوغور - ترافقه فرق خيالة وعسكرية وشعبية احتفاء بالزيارة ـــ جرت مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا بينما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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ثم استعرض الزعيمان حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما.. كما اصطف مجموعة من الأطفال ملوحة بأعلام الدولتين مرحبين بزيارة ولي عهد أبوظبي إلى إندونيسيا.

وصافح الرئيس الإندونيسي الوفد المرافق للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والذي يضم كلا من الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي و الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات وسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للأمن الوطني وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخة حصة بنت محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان ومحمد عبدالله بن مطلق الغفلي سفير دولة الإمارات لدى جاكرتا وعدد من كبار المسؤولين في دولة الإمارات.

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل إلى جاكرتا، قادما من العاصمة الصينية بكين بعد زيارة دولة استمرت 3 أيام.