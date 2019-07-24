شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. طيران التحالف يُكثف التحليق في أجواء صنعاء والان مع التفاصيل

حلق طيران التحالف العربي، صباح اليوم الأربعاء ، في أجواء العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وذكر مصدر، أن طيران التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية حلق في أجواء صنعاء ما بعد الساعة العاشرة والنصف بحسب التوقيت المحلي.

ولم ترد معلومات بشأن وقوع غارات أم لا حتى لحظة كتابة الخبر.

وتقصف مقاتلات التحالف مواقع الحوثيين ومخازن أسلحتهم وعرباتهم في مختلف محافظات الجمهورية وأوقعت تلك الغارات العديد من الخسائر البشرية والمادية التي تتكتم مليشيا الحوثي عنها.