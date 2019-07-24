فوز عراقي كبير في بطولة العالم للمواي تاي بتايلاند

2019-07-24 | 11:23
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حقق لاعب منتخبنا الوطني بالمواي تاي علي الكناني فوزاً كبيراً ومهماً على منافسه الجنوب افريقي ليستان بيلي في منافسات بطولة العالم للمواي تاي الجارية أحداثها الان في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وأضاف علك: "تعد البطولة الحالية من اقوى بطولات العالم التي شاركنا بها"، مبينا ان "(102) دولة مشاركة حاليا في بطولة العالم ومن مختلف القارات وبحضور ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية لغرض رفع تقرير نهائي الى اللجنة الأولمبية الدولية لغرض اعتماد اللعبة بصورة نهائية في دورة الألعاب الأولمبية بعد المقبلة فرنسا 2024".
وتابع علك: "هناك نزال مهم اخر مرتقب لبطلنا الدولي مصطفى رعد التكريتي"، منوها الى ان "مشاركة اللاعبين في بطولة العالم كانت على النفقة الخاصة لعدم اطلاق المنحة المالية للاتحاد من قبل اللجنة الخماسية المشكلة بقرار رئاسة الوزراء المرقم (140) لعام 2019، وأن وزير الشباب والرياضة احمد رياض طالب وعدهم بتوفير نفقات البطولة حال عودتهم من السفر".
وختم رئيس اتحاد المواي تاي بيانه بالقول إن "البطولة الحالية شهدت تواجد ثلاثة حكام دوليين من العراق هم (محمود هاشم وحيدر حميد ومنير جبار) حيث استطاع الطاقم التحكيمي من قيادة معظم نزالات البطولة العالمية وسط اشادة دولية كبيرة".
يذكر ان منتخبنا الوطني للمواي تاي لم يتمكن من اقامة معسكر تدريبي خارجي بسبب عدم منح الاتحاد ميزانيته المالية واكتفى بمعسكر تدريبي داخلي في مقر الاتحاد لمدة عشرة ايام وعلى نفقة الاتحاد العراقي للعبة.
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