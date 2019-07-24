إحباط محاولة لتهريب النفط في كركوك

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، الأربعاء، إحباط محاولة تهريب النفط من خط الأنبوب الناقل للنفط من حقل جبل بور إلى شركة نفط الشمال في محافظة كركوك. وقال مدير شعبة الإعلام لشرطة الطاقة النقيب علي المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عصابات التهريب قامت بتهيئة أدوات خاصة بثقب الأنابيب وإخفائها بالقرب من الأنبوب لغرض ربط صمام في وقت لاحق".



وأضاف المالكي، أن "شرطة نفط الشمال أفشلت مخططات العصابات وضبطت المواد وتم تسليمها إلى مركز شرطة نفط كركوك لغرض التحقيق في الموضوع والوصول إلى السراق".



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