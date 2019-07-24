صحيفة: تفعيل دعوى قضائية ضد وزير الثروات بكردستان وتركيا على خلفية تصدير النفط

ذكرت صحيفة الشرق الاوسط، الاربعاء، انه تم تفعيل دعوى قضائية ضد وزير الثروات بكردستان وتركيا على خلفية تصدير النفط، فيما استبعدت ان تجد الدعوى طريقها إلى الحكم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله ان "بغداد رفعت سابقا دعوى قضائي أمام المحكمة الاتحادية ضد وزير الثروات في إقليم كردستان ورئيس وزرائها بسبب تصدير النفط دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، وضد تركيا ايضا لمساهمتها في ملف تهريب النفط"، مبينا ان "ممثلين قانونيين يترافعون بشكل منتظم منذ أشهر أمام المحكمة الاتحادية لكسب الدعوى".

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واضاف المصدر أن "الدعوى القضائية تمتد لسنوات سابقة، لكنها فُعّلت في الأشهر الأخيرة"، مرجحا ان "لا تجد الدعوى طريقها إلى الحكم، نظراً إلى التعقيدات السياسية والفنية التي تحيط بها وعدم وجود قانون للنفط يفصل في المنازعات بين الطرفين، إلى جانب الحراك الذي حدث مؤخراً بين بغداد وأربيل بشأن حل المسألة".

وكشفت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، في 23 تموز 2019، أن الاسبوع المقبل سيشهد تشكيل اللجنة المشتركة بين اقليم كردستان وبغداد لحل قضية صادرات نفط الاقليم والواجب تسليمها الى بغداد بحسب ماجاء بالموازنة الاتحادية للعام الحالي.