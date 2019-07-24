نجوى كرم تبهر الجميع بالعباءة في السعودية... شاهدوا كيف بدت!

نشرت الفنانة نجوى كرم، على حسابها على تطبيق "إنستغرام"، صورة التقطت لها أثناء خروجها من احد فنادق العاصمة السعودية الرياض.
ولفتت نجوى الأنظار بارتدائها عباءة سوداء تتناسب مع أجواء المملكة. وهو ما أشعل الحساب وأطلق موجة واسعة من التعليقات التي أثنت على تصرف الفنانة.
كذلك نشرت نجوى صورة لها من الحفل الذي أحيته هناك وظهرت فيه وهي ترتدي فستاناً من تصميم اللبناني رامي قاضي.
وتبين أنه تم إدخال تعديل عليه حيث بدا التصميم الأساسي بكتف مكشوفة من أجل مراعاة العادات في المملكة العربية السعودية.
يشار إلى أن الفنانة أحدثت ضجة أثناء وقوفها على مسرح طلال مداح في المفتاحة خلال إحياء حفلتها في أبها.
وبعد ترحيب الجمهور بها قالت: "يا ويلي شو هل جمهور الحلو. يا ريت حدا منكن يقرصني لحتى حس عن جد أنا بالسعودية بيناتكن".
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