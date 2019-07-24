نجوى كرم تبهر الجميع بالعباءة في السعودية... شاهدوا كيف بدت!

ولفتت نجوى الأنظار بارتدائها عباءة سوداء تتناسب مع أجواء المملكة. وهو ما أشعل الحساب وأطلق موجة واسعة من التعليقات التي أثنت على تصرف الفنانة.

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كذلك نشرت نجوى صورة لها من الحفل الذي أحيته هناك وظهرت فيه وهي ترتدي فستاناً من تصميم اللبناني رامي قاضي.