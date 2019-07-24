لن تصدق المبلغ الذي يتقاضاه رونالدو مقابل كل صورة على انستغرام! (صور)

فوفقاً لما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية نقلاً عن موقع "هوبر" بشأن أعلى الرياضيين أجراً على "انستغرام"، فقد تبيّن أنّ كريستيانو رونالدو يتقاضى نحو 875 ألف يورو مقابل كلّ "صورة" ينشرها على حسابه، والرقم تحديداً هو 874361 يورو، مما يجعله أغلى لاعب كرة يحصل على مقابل من هذا المجال في العالم.

Advertisements





ثم يأتي نجم " ويحل البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب "باريس سان جرمان" الفرنسي، ثانيا في القائمة، إذ يتقاضى نحو 647 ألف يورو عن كل صورة.ثم يأتي نجم " برشلونة " الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي ، الذي يتقاضى نحو 581 ألف يورو مقابل كل صورة على "إنستغرام". وبحسب "آس" يأتي اللاعب الإنكليزي ديفيد بيكهام في المركز الرابع، وذلك رغم اعتزاله كرة القدم قبل سنوات، ويتقاضى 320 ألف يورو، ثم يليه لاعب كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس بـ243 ألف يورو.