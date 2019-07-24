محمد بن زايد يبحث علاقات الصداقة والتعاون مع الرئيس الإندونيسي

عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو جلسة مباحثات رسمية، الأربعاء، بقصر بوجور الرئاسي بالعاصمة جاكرتا.

وتناولت جلسة المباحثات المشتركة سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وإندونيسيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



ونقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الرئيس الإندونيسي تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وتمنياته لجمهورية إندونيسيا، حكومة وشعبا، دوام التقدم والاستقرار والازدهار.

وأعرب عن تقديره حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين لمسهما والوفد المرافق منذ الوصول إلى الأراضي الإندونيسية.

كما عبر عن سعادته بزيارة إندونيسيا ولقاء الرئيس جوكو ويدودو؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "لقد عبرت الزيارة التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لإندونيسيا في عام 1990 عن الأهمية الكبيرة التي توليها قيادة دولة الإمارات للعلاقات بين البلدين منذ سنوات طويلة ومثّلت منطلقا لما شهدته هذه العلاقات، خلال السنوات الماضية، من نمو وتقدم في المجالات المختلفة، وهناك رؤية إماراتية للمزيد من تطوير هذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف أن الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لديها اهتمام كبير بتوثيق العلاقات والشراكات مع إندونيسيا في الكثير من المجالات المهمة والحيوية، خاصة في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة والزراعة والسياحة والاستثمار وغيرها من المجالات الأخرى.

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وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تملك الكثير من الفرص ومقومات النماء والازدهار، التي من المهم استثمارها خلال الفترة المقبلة لمزيد من تعزيز الروابط التنموية؛ لما فيه خير ونماء البلدين والشعبين الصديقين.





من جانبه، رحب الرئيس الإندونيسي بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بلاده، معربا عن ثقته بأن هذه الزيارة تدعم بقوة العلاقات المتينة بين البلدين وتعزز أوجه التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وإندونيسيا.

وأكد حرص بلاده على تعزيز علاقاتها بدولة الإمارات وتنميتها إلى آفاق جديدة من التعاون والشراكة الثنائية التي تخدم أهداف البناء والتنمية والتقدم في البلدين.

كما دعا المستثمرين الإماراتيين إلى استغلال الفرص الاستثمارية القائمة في إندونيسيا والتركيز على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والتجارية والزراعية.

واستعرض الجانبان، خلال الجلسة، مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتداعيات التطورات التي تشهدها المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.





الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصل إلى جاكرتا في زيارة دولة إلى جمهورية إندونيسيا، وكان في مقدمة مستقبليه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، ولدى وصول موكب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى قصر بوغور -ترافقه فرق خيالة وعسكرية وشعبية احتفاء بالزيارة- جرت مراسم استقبال رسمية، حيث عُزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا، بينما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان.