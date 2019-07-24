إيران تتحدث عن إرسال لندن "وسيطا" لحل أزمة السفينة المحتجزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤول إيراني، الأربعاء، أن بريطانيا أرسلت وسيطا إلى طهران لمناقشة أمر السفينة المحتجزة التي ترفع علم المملكة المتحدة، والمطالبة بسرعة الإفراج عنها.

وقال محمد محمد جلبايجاني رئيس مكتب المرشد الأعلى الإيراني اليوم الأربعاء إن بريطانيا أرسلت وسيطا إلى إيران لبحث تحرير الناقلة التي ترفع علم بريطانيا واختطفتها طهران في الأسبوع الماضي.

ولم يذكر جلبايجاني أي تفاصيل بشأن زيارة الوسيط البريطاني، لكنه أشار بنبرة ساخرة لتدخل بريطانيا أثناء الحقبة الاستعمارية في الشؤون الإيرانية، وفقا للموقع الإلكتروني لوكالة تسنيم شبه الرسمية.

وتطالب بريطانيا، إيران بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" التي اختطفتها مليشيات الحرس الثوري الإيراني مساء الجمعة الماضي، لدى عبورها مضيق هرمز.

وتزايد التوتر بشكل كبير في المنطقة بعد استهداف إيران عدداً من السفن وناقلات النفط، وإسقاطها طائرة مسيرة أمريكية، وأعدت واشنطن ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية، غير أن الرئيس دونالد ترامب ألغاها في اللحظات الأخيرة.