مستشار الأمن القومي الأمريكي يجتمع مع مسؤولين من كوريا الجنوبية

التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون مع مسؤولين من كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، لبحث قضايا ثنائية مهمة في خضم خلاف تجاري بين كوريا الجنوبية واليابان وتعثر المحادثات النووية مع كوريا الشمالية ونزاع في مجال جوي إقليمي وقع أمس الثلاثاء.

ويجتمع بولتون مع كبير مسؤولي مكتب الأمن القومي لكوريا الجنوبية تشونغ يوي يونغ، ووزير الدفاع جيونغ كيونغ-دو، ووزيرة الخارجية كانغ كيونغ-وا في سيؤول، لبحث قضايا تشمل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي وسبل تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ولدى وصوله إلى كوريا الجنوبية في وقت متأخر أمس، كتب بولتون على تويتر يقول إنه "يتطلع لاجتماعات بناءة مع قيادات حليفنا المهم وشريك مهم للغاية للأمن والرخاء في منطقة المحيط الهادي الهندي".

ومن المتوقع أن يطرح الكوريون الجنوبيون الخلاف التجاري القائم مع اليابان والتي فرضت قيوداً على صادرات المواد ذات التقنية العالية إلى كوريا الجنوبية، وتقول سيؤول إن "القيود قد تضر بشركات التكنولوجيا العالمية بما في ذلك أبل التي تستخدم‭‭‭ ‬‬‬أشباه الموصلات الكورية الجنوبية وشاشات العرض وطلبت من الولايات المتحدة المساعدة في حل النزاع".

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وتبحث اليابان رفع كوريا الجنوبية من "قائمة بيضاء" للدول التي تخضع للحد الأدنى من القيود التجارية، وهو ما سيقضي بوضع قيود أشد صرامة، وتنفي اليابان أن يكون الخلاف حول تعويض الكوريين الجنوبيين الذين أجبروا على العمل لصالح المحتل الياباني خلال الحرب العالمية الثانية هو السبب وراء القيود المتعلقة بالصادرات.

وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية أمس إن طائراتهم الحربية أطلقت مئات الأعيرة التحذيرية قرب طائرة روسية تقول موسكو إنها كانت ضمن أول دورية جوية مشتركة بعيدة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادي مع الصين، مما أثار موجة من الاحتجاجات الدبلوماسية.

وقد يعقد ذلك التطور العلاقات ويزيد من حدة التوتر في منطقة يخيم عليها منذ سنوات العداء بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وتعثرت محادثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بعد انهيار القمة الثانية التي عقدت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فيتنام في فبراير(شباط) الماضي.