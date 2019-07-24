قُتل 13 مسلحاً على الأقل، من بينهم عناصر من جماعة "داعش خرسان"، في غارات جوية نفذتها قوات الأمن في أقاليم مختلفة في الساعات الـ24 الماضية في أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأربعاء.
وذكرت مصادر عسكرية مطلعة، أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 4 من مقاتلي طالبان بإقليم بادغيس شمال غرب أفغانستان.
وأضافت المصادر أن غارة جوية مماثلة قتلت مسلحاً من طالبان بالإقليم.
وبالإضافة إلى ذلك، نفذت قوات الأمن غارة جوية بمنطقة قيصر بإقليم فارياب مما أسفر عن مقتل مسلح من طالبان.
وتابعت المصادر أن غارة جوية أخرى بمنطقة جيرو بإقليم غزني أسفرت عن مقتل ثلاثة من مقاتلي طالبان، وغارة مماثلة قتلت اثنين آخرين بمنطقة خاس أوروزجان بإقليم أوروزجان.
كما نفذت قوات الأمن غارة جوية بمنطقة شيرزاد بإقليم ننكارهار، مما أسفر عن مقتل اثنين من جماعة "داعش خرسان".
ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة على الغارات الجوية حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 13 مسلحاً بغارات في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.