قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل في اتخاذ قرار قريباً بشأن متى سيكشف النقاب عن خطة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأضاف: "الرئيس ترامب لم يقرر بعد متى سيكشف عن الجزء السياسي من الخطة، ونأمل أن يتخذ هذا القرار قريباً".
وتابع غرينبلات قائلاً: أنه "لا يمكن حل الصراع على أساس التوافق الدولي أو القانون الدولي غير الحاسم وقرارات الأمم المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر غرينبلات: ترامب سيقرر قريباً لحظة الكشف عن خطة السلام بالشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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