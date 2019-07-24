أثيوبيا تمنع 2 من قيادات حركة سودانية لارتباطها بقطر

في خطوة جديدة لملاحقة سموم عصابة الإمارة الصغيرة، قررت إثيوبيا منع اثنين من قادة الحركات المسلحة السودانية من دخول أراضيها، بعد اجتماعهما قبل 3 أسابيع، بالمسؤول عن الملف السوداني في المخابرات القطرية، مطلق القحطاني.

ووفق موقع المعارضة القطرية "قطر يليكس" فإن "سمعة تنظيم الحمدين السيئة، باتت وصمة عار تلاحق كل من اقترب منهم أو ارتبط بعلاقات مشبوهة مع العصابة القطرية، وذلك بعد الفضائح المتتالية التي تنكشف كل يوم حول خراب الدوحة المنتشر بدول العالم.

وكان مطلق القحطاني عقد اجتماعا قبل 3 أسابيع، في منزل السفير القطري بأديس أبابا، حضره اثنان من قادة الحركات المسلحة، هما الطاهر حجر، وهو زعيم إحدى الحركات المسلحة، وهادي إدريس زعيم "حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي"، وهو عضو في الجبهة الثورية، وعلى إثر هذا الاجتماع، أصدرت السلطات الإثيوبية قرارا بمنعهم من دخول البلاد.

‏وكانت السلطات الإثيوبية أمرت قبل أيام بترحيل رئيس "حركة العدل والمساواة" السودانية، جبريل إبراهيم، بعد اجتماعه بالسفير القطري بمنزله، لافتة إلى أن تدخلات من الوساطة الأفريقية والإثيوبية أوقفت القرار.

يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، كشفت تفاصيل مكالمة مسربة بين رجل الأعمال القطري، خليفة كايد المهندي، وبين السفير القطري في مقديشو، حيث قال المهندي في التسجيل، إن أصدقائهم نفذوا تفجيرات في ميناء بوصاصو لتعزيز مصالح قطر