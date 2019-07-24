رئيس الوزراء العراقي يعلن وجود أوامر بالقبض على 11 وزيراً

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن وجود أوامر بالقبض على 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم، لافتاً إلى وجود 1367 قضية فساد محالة إلى محاكم النزاهة.

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي، "هناك قضايا لم تحسم بمختلف مؤسسات الدولة بلغت بمجملها 4117 قضية"، لافتاً إلى وجود "1367 قضية فساد محالة إلى محاكم النزاهة"، وفقاً لما ذكرته قناة السومرية نيوز الإخبارية.

وأضاف: "سنذكر أسماء المتهمين في حال اثبتت التحقيقات فسادهم"، مستدركاً "أحلنا ملف عقوبات وزارة الخزانة الامريكية على المستشارين القانونيين للبت بها".