شكرا لقرائتكم سوفت بنك مع "ون ويب" في شراكة لتوفير الإنترنت لكل الكرة الأرضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت صحيفة اليابان الاقتصادية "نيكاي" أن إحدى شركات الاتصالات المحلية التابعة لمجموعة سوفت بنك دخلت في شراكة تجارية مع شركة "ون ويب" الأميركية للأقمار الصناعية، حيث تمول مجموعة "سوفت بنك" مشروع اتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وتسعى شركة "ون ويب" إلى إطلاق كوكبة من 650 قمرا صناعيا وهي من ضمن مخططات الشركة لتقديم خدمات الإنترنت في كل مكان على الكرة الأرضية. كما ستساعد سوفت بنك في توسيع "ون ويب" مشاريعها تعزيزاً للعمل المشترك بينهما.

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واستثمرت مجموعة سوفت بنك حوالي مليار دولار في شركة "ون ويب" في عام 2016، وأصبح هناك ممولون إضافيون مع مجموعة سوفت بنك عندما قامت شركة "ون ويب" بزيادة مبالغ إضافية تبلغ قيمتها 1.250 مليار دولار من قبل شركة كوالكوم الأميركية وحكومة روندا في شهر مارس الماضي.

ونجحت شركة "ون ويب" في إطلاق أول 6 أقمار صناعية في فبراير 2019، كما تخطط لإطلاق أكثر من 30 قمرا صناعيا شهرياً ابتداء من نهاية العام الجاري. ومن المخطط أن تقدم "ون ويب" خدماتها التجارية في عام 2021.

كما تملك سوفت بنك شركة الاتصالات المحلية الخبرة التقنية باستخدام الأقمار الصناعية لتطوير أجزاء من قواعد المحطات. وستتعاون الشركتان معاً على إطلاق خدمات "ون ويب" التجارية بالاستفادة من هذه الخبرات التقنية.