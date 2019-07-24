"تخشى من قواتنا البحرية"....تركيا تتجنب الإقتراب من حقول الغاز المصرية في شرق المتوسط

تتجنب تركيا الإقتراب من حقول الغاز المصرية المتواجدة في شرق المتوسط، ،في الوقت الذي ترافق فيه السفن التي أرسلتها أنقرة للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص قطعًا حربية، في خطوة أثارت انتقادات دولية.

وبرر مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية الأسبق اللواء سمير فرج، قائلا: "عدم اقتراب تركيا على المصالح المصرية أن تركيا لن تستطيع الاقتراب من خطوط الغاز... لقوة القوات البحرية المصرية".

وتحتل مصر المرتبة السادسة في تصنيف موقع "Global Firepower" لأقوى 10 قوات بحرية في العالم، وذلك وفقا لعدد القطع البحرية التي تملكها الدول.

وتمتلك مصر 319 قطعة بحرية، مما يجعل البحرية المصرية أكبر قوة بحرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتضم البحرية المصرية حاملتي طائرات و9 فرقاطات و4 طرادات و6 غواصات و53 قاربا للدوريات و23 كاسحة ألغام، وفق ما ذكر موقع "بزنس إنسايدر".

Advertisements

وتمتلك البحرية المصرية حاملتي مروحيات من طراز "ميسترال"، وغواصات ألمانية حديثة من طراز "تايب"، وفرقاطات "فريم" و"أوليفر هازرد"، وزوارق صواريخ مثل "مولنيا" الروسي الذي يحتوي على صواريخ "موسكيت" فوق الصوتية، وزوارق "أمباسادور".و

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن أنقرة مستمرة في حشد قطعها البحرية إلى جانب سفن التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط.

وتشمل القطع البحرية التركية الموجود لمرافقة سفن التنقيب، بارجة حربية، وغواصة، وقوارب هجومية، فضلا عن طائرات دورية بحرية ومروحية.

وقالت الصحيفة التركية إن خطوة أنقرة الحربية تأتي فيما يبدو لما تسميه "إثبات حقوق تركيا" قبالة قبرص، بما في ذلك البحث عن الموارد الطبيعية، في مواجهة الرفض الأوروبي، والتهديد باعتقال طواقم سفن التنقيب التركية.