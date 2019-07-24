ابوكسم: حفل "مشروع ليلى" الفني يشكل اساءة لعقيدتنا الكنسية المسيحية

اشار رئيس ​المركز الكاثوليكي للاعلام​ الاب عبدو ابو كسم الى ان حفل "مشروع ليلى" الفني يشكل اساءة لعقيدتنا الكنسية ​المسيحية​، ونحن طلبنا ايقاف الحفل وهناك مطالبة من الناس بهذا الموضوع.

وسأل ابو كسم في حديث تلفزيوني، "لماذا يريدون الاستهزاء بالكنيسة؟ ونحن لم نطالب سوى بان يأخذ القانون مجراه في هذا الموضوع، ونحن لم نقم بشيء سوى المطالبة بإيقاف الحفلة". واكد انه "ضد تهديد الفرقة لانه هذه التصرفات لا تمثل دياناتنا المسيحية، ونحن ضد اي معالجة للموضوع بالشر عبر تكفير الناس او شيطنتها".

ولفت الى اننا لسنا محاكم تفتيش كما يصورنا البعض، الا اننا بموقعنا مؤتمنين على الكنيسة ونواجه الامور بمحبة، ونحن قابلون للحوار". واكد ان الاستهزاء من الديانة المسيحية ليست حرية، لان الحرية تنتهي حين تؤذي الناس وحينها لن تكون حرية.

واعلن ابو كسم عن اجتماع مع لجنة مهرجانات جبيل اليوم، ونحن مع حضور وزارة السياحة لتتحمل مسؤوليتها، كما نتمنى اقامة حل لارضاء الجميع، وما يهمنا ان لا يحصل اهانات للدين المسيحي ليس اكثر.