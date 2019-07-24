النشرة: بدء اجتماع الحريري مع اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وبلدية الشويفات

علمت "​النشرة​" بأن "الاجتماع بين رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ مع ​اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية​ و​بلدية الشويفات​ بدأ على خلفية القرار الذي تم اتخاذه بمنع دخول ​نفايات​ كل المناطق الى مطمر الكوستا برافا ماعدا الضاحية وشويفات ويحضر الاجتماع إضافة إلى وزير المالية و​البيئة​ رؤساء بلديات الضاحية الجنوبية والشويفات".

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