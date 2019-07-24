توقيف 3 أشخاص بجرم التعدي على الأملاك العامة في إيعات البقاعية

أوقف النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ ثلاثة أشخاص بجرم التعدي على الأملاك العامة واستعمال ​المياه​ الآسنة لري المزروعات في ​بلدة إيعات​ البقاعية.

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