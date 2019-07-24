النشرة: توقيف سوري بمرجعيون على خلفية قيادته دراجة نارية من دون أوراق ثبوتية

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "دورية من ​شعبة المعلومات​ مكتب ​مرجعيون​ حاصبيا أوقفت في ​جديدة مرجعيون​ السوري م.خ.أ. على خلفية هروبه من عناصر الدورية لقيادته ​دراجة نارية​ دون أوراق ثبوتية وإقامة منتهية الصلاحية وتم تسليمه إلى مخفر ​قوى الامن​ في مرجعيون للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني".

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