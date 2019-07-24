عز الدين: فعالية التعليم العالي تكمن في كونه مساهما في التنمية المستدا

أكدت النائب ​عناية عز الدين​ ان "​التعليم العالي​ في ​لبنان​ شكل منذ انطلاقته علامة فارقة في المحيط العربي، حيث لعب لبنان دور المشرق العربي وكانت جامعاته مقصدا للطلبة العرب من مختلف البلدان، رغم الحرب الاهلية البغيضة"، لافتا الى ان "قطاع التعليم استطاع الصمود وظلت ​الجامعات​ في لبنان قادرة على مواكبة التطورات العلمية. وهذا مؤشر على طبيع اللبنانيين التواقة للعلم ومواكبة التطورات في مجال ​العلوم​ على انواعها".

وفي كلمة له خلال حفل التخرج السابع عشر لطلاب جامعة AUCE،شددت عز الدين على ان "فعالية التعليم العالي تكمن في كونه مساهما في التنمية المستدامة وهو الامر الذي يتطلب سياسات واستراتيجيات حكومية واضحة، تقوم على دعم التعليم العالي باعتباره جزءا لا يتجزأ من مسار ​البناء​ والارتقاء في ​الدولة​ والوطن".