إصدار قرارين بحق قاصرين بمنعهما من استخدام خليوي لستة أشهر

أصدر قاضيا التحقيق المناوبان في ​الشمال​ جوسلين متى و​داني الزعني​ قرارين منفصلين بعد ختم التحقيق مع قاصرين بجرم إستخدام منصات التواصل الإجتماعي لإبتزاز شبان آخرين ماديا.

ففي القرار الأول، إستعاضت القاضية متى عن عقوبة السجن لأحد القصر ​بعقوبة​ ضبط هاتفه الخليوي لمدة ستة أشهر ومنعه من إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي لإقدامه على إنتحال صفة فتاة وإبتزاز بعض الشبان عبر هذه الوسائل.

وفي قرار مماثل، إستعاض القاضي الزعني عن عقوبة السجن بوضع أحد القصر تحت المراقبة القضائية وعدم إستعمال أي هاتف نقال أو حاسوب الكتروني بهدف الدخول إلى أي تطبيق خصوصا ​الفايسبوك​ والإنستغرام حتى بلوغه سن الرشد وذلك لإقدامه على التواصل مع شبان عبر صفحات وهمية والقيام بإلتقاط صور وتسجيلات فاضحة لهم بهدف إبتزازهم ماديا.