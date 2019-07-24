توجه عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​فيصل الصايغ​ إلى "رئيس ​اتحاد بلديات الضاحية​"، قائلا: "إذ كنا في الأساس ضد وجود مطمرٍ في ​مدينة الشويفات​، فإننا نذكركم بأنّ هذه المدينة العزيزة جزءٌ لا يتجزأ من أرض الجبل المقدسة، وبأن القرار الفعلي فيها لم ولن يكون خارج إرادة ​الحزب التقدمي الاشتراكي​، كما في كل جبل ​وليد جنبلاط​.. وإذا أردت حلاً، فابحث عن مطمرٍ لكم في موقعٍ آخر".

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كانت هذه تفاصيل خبر الصايغ لرئيس اتحاد بلديات الضاحية: ابحث عن مطمرٍ لكم في موقعٍ آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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