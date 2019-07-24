كشف مصدر حكومي للـLBCI أن "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ سيدعو إلى جلسة ل​مجلس الوزراء​ في خلال الـ48 ساعة المقبلة بغض النظر عن المستجدات السياسية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر حكومي للـLBCI: الحريري سيدعو إلى جلسة للحكومة خلال الـ48 ساعة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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