السلطات الصينية: لا نستبعد استخدام القوة لإعادة توحيد تايوان مع الصين

أعلنت ​السلطات الصينية​ "أنها لا تستبعد استخدام القوة في جهود إعادة توحيد ​تايوان​ مع البلاد"، متعهدة بـ"اتخاذ كل الاجراءات العسكرية اللازمة للقضاء على الانفصاليين"، مشيرةً إلى أن "التهديد الانفصالي في تايوان يتنامى"، مضيفة "أن كل من يسعى لتحقيق استقلال تايوان سيصل إلى طريق مسدود".

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