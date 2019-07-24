مهدي المشاط: مستعدون لوقف الهجمات على السعودية مقابل نفس الخطوات منها

اشار رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، مهدي المشاط إلى ان "اتهامنا بالتبعية ل​إيران​ هو مجرد أسطوانة زائفة". وأكد المشاط الاستعداد الكامل لوقف الهجمات الصاروخية والجوية على ​السعودية​ مقابل نفس الخطوات من قبل الجانب الآخر، وتسهيل وصول المساعدات الأساسية عبر الموانئ البحرية، ومن ثم الولوج في عملية سياسية في ظل أجواء هادئة.

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