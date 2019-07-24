روحاني: طهران مستعدة للتفاوض لكن ما لم تكن المفاوضات تعني الاستسلام

عبّر الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ عن استعداد بلاده للتفاوض مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن إيران لم ولن تضيّع فرصة التفاوض مع أميركا، مؤكداً أن "ايران مستعدة لمفاوضات عادلة وقانونية تحفظ عزتها، مضيفا أن ​طهران​ لن تستسلم في أي مفاوضات.

ولفت إلى "اننا

كنا ولانزال نحافظ على أمن الخليج ومضيق هرمز والمحيط الهادي ومضيق باب المندب، مضيق هرمز ليس مكانا لانتهاك قوانين الملاحة البحرية والتهاون بها، ولن نسمح بالإخلال بقوانين مضيق هرمز.. واحتجاز الحرس الثوري ناقلة النفط البريطانية خطوة قوية ومهنية"، مشدداً على أن "ايران لا تسعى إلى التوتر مع بريطانيا، وإذا أفرجت عن ناقلة النفط في جبل طارق ستلقى الرد المناسب من إيران".